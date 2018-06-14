"Посічені осколками": що відомо про дітей, які постраждали від вибуху в Києві

В результаті вибуху в Києві невідомого предмета, травми отримали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик.

Про це OBOZREVATEL повідомили медики. За їх словами, діти отримали травми середньої тяжкості.

"Посічені осколками тулуби і кінцівки. У однієї дівчинки підозра на перелом плечової кістки і гомілки. Ще у однієї дитини була венозна кровотеча, яку зупинили", - розповіли лікарі.

На даний момент постраждалі знаходяться у відділенні політравми дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

За даними поліції, вибух стався 14 червня, о 16:40, на вул. Чорнобильська в Святошинському районі. За попередніми даними, діти знайшли в салоні припаркованого авто невідомий предмет, схожий на коробку. При спробі відкрити, стався вибух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня в Дарницькому районі Києва вибухнув автомобіль, в результаті чого загинула одна людина.