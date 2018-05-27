Погром у Києві: з'явилися перші відео з місця сутички

У мережі опубліковані перші відео погромів у Києві на ринку біля "Лісової", які відбулися в неділю, 27 травня.

Ролики очевидців опубліковані користувачами в соцмережах, а також на сторінці "Громадське" у Twitter.

На кадрах можна побачити задимлений ринкової павільйон. Також чутно, як учасники конфлікту скандують гасла "Слава нації" і "Смерть ворогам".

На іншому відео видно, як натовп людей уже після подій розбирає завали, деякі знімають місце інциденту на фото- і відео камери.

Учасники С14 розгромили кіоски на Сайти Вся біля "Лісової", де побили пенсіонера. Тут стали сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, в Києві на одному з ринків продавець-іноземець разом зі своєю "охороною" побили пенсіонера екс-військового.

На наступний день невідомі влаштували там погром і сутичку з правоохоронцями. ЗМІ повідомили, що в конфлікті взяли участь представники націоналістичної організації "С14".

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