МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Почули крик і галас: в Києві студент-іноземець вистрибнув з вікна

410Читати матеріал російською

У Києві вночі 15 січня студент-іноземець вистрибнув з вікна 14 поверху у будинку, де гостював у друзів. Загиблий був 1998 року народження.

За попередніми даними, хлопець був громадянином Марокко, але вчився в Україні. В день трагедії він запізнився на свій літак і залишився у друзів у квартирі на вул. Липківського.

"Коли вони вже відпочивали, хлопець різко встав і виліз на підвіконня. Дівчата, які перебували в квартирі, намагалися утримати його за штани, проте хлопець звісився за вікно і вислизнув вниз", – пояснили деталі в ЗМІ.

Новини
Залишила три записки: в Києві дівчина вистрибнула з вікна
Місце НП

Місце НП

Скріншот "Інформатор"

За словами очевидців, спочатку вони почули крик і гучні звуки, а потім хлопця, який звисав з вікна 14 поверху.

Загиблий

Загиблий

Скріншот "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві на території Політехнічного інституту виявили труп темношкірого студента. За офіційною версією, хлопець зірвався з третього поверху, намагаючись потрапити в гуртожиток.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги