Почули крик і галас: в Києві студент-іноземець вистрибнув з вікна

У Києві вночі 15 січня студент-іноземець вистрибнув з вікна 14 поверху у будинку, де гостював у друзів. Загиблий був 1998 року народження.

За попередніми даними, хлопець був громадянином Марокко, але вчився в Україні. В день трагедії він запізнився на свій літак і залишився у друзів у квартирі на вул. Липківського.

"Коли вони вже відпочивали, хлопець різко встав і виліз на підвіконня. Дівчата, які перебували в квартирі, намагалися утримати його за штани, проте хлопець звісився за вікно і вислизнув вниз", – пояснили деталі в ЗМІ.

Місце НП Скріншот "Інформатор"

За словами очевидців, спочатку вони почули крик і гучні звуки, а потім хлопця, який звисав з вікна 14 поверху.

Загиблий Скріншот "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві на території Політехнічного інституту виявили труп темношкірого студента. За офіційною версією, хлопець зірвався з третього поверху, намагаючись потрапити в гуртожиток.

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