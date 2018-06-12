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Пішов з дому і не повернувся: у Києві зник неповнолітній

1.1тЧитати новину російською

У Києві розшукують неповнолітнього Андрія Кириленка, 2001 року народження.

Хлопець вийшов з дому 11 червня і не повернувся, повідомляють на сторінці Розшуку дітей ГУ Нацполіції в м.Києві в Facebook.

Зріст Андрія Кириленка - 170-175 см, на вигляд йому 16-17 років. У нього худорлява статура і русяве волосся. У день зникнення підліток був одягнений у футболку і шорти.

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Facebook Розшук дітей ГУ Національної поліції в м.Києві

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопця, просять звернутися за номером 102.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві зникла неповнолітня Вікторія Кулик.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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