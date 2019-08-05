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Підприємство під Києвом намагалися захопити озброєні особи: момент потрапив на відео

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У Борисполі Київської області 5 серпня невідомі вчинили спробу захоплення підприємства. Всі вони були одягнені в камуфляжну форму.

Вони намагалися блокувати роботу охорони, персоналу і потрапити у виробничі відділи. Відео з місця НП опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронцям вдалося затримати їх на простоідприємстві. При собі у зловмисників знайшли невідомі документи, грунтуючись на яких вони і намагалися вчинити захоплення.

Затримання

Затримання

Facebook Андрій Нєбитов

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Вилучені речі

Вилучені речі

Facebook Андрій Нєбитов

"Двох організаторів затримають і помістять у СІЗО. Відкрили кримінальні провадження за ст. 187 і 296 (розбій і хуліганство. – Ред.)", – уточнив Нєбитов.

Вилучене

Вилучене

Facebook Андрій Нєбитов

Він також опублікував фотографії вилучених у затриманих речей. Серед них – кастет і пістолет (або його імітація).

Як писав OBOZREVATEL, у квітні київська поліція затримала 62 особи, які брали участь у рейдерському захопленні дитячого спортивного клубу "Схід" на вул. Бориспільської.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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