Підпал трьох магазинів відомої мережі у Києві: з’явилося страшне відео

З’явилося відео серії підпалів кількох магазинів мережі "Молоко від фермера" у Києві в ніч на 14 листопада.

Ролик опублікували на сторінці "Київ Оперативний". На одному з фрагментів видно, як магазин вже повністю охопило полум'я (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На інших – зафіксовані саме моменти підпалу. Так, до одного з магазинів підійшли двоє чоловіків у масках. Після цього вони розбили скло вітрини, вилили в отвори займисту речовину, запалили вогонь та втекли.

Підпал трьох магазинів відомої мережі у Києві

Ще один підпал було скоєно майже аналогічно, лише чоловіки не розбивали вітрини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

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