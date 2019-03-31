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/Кримінал

Під Києвом затримали іноземця з 100 кг героїну

1.8тЧитати матеріал російською

У ніч на 31 березня працівники Департаменту протидії наркозлочинності затримали громадянина Молдови з двома паспортами в Київській області.

Під час обшуку його автомобіля в спеціально зроблених тайниках були вилучені пакети з порошком білого кольору, повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook.

"Згідно проведеного експрес-аналізу - це героїн, загальною вагою 100 кг", - написав він.

Під Києвом затримали іноземця з 100 кг героїну

В'ячеслав Аброськін, Facebook

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Під Києвом затримали іноземця з 100 кг героїну

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Під Києвом затримали іноземця з 100 кг героїну

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Під Києвом затримали іноземця з 100 кг героїну

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ вилучила на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України.

На Черкащині СБУ викрила нарколабораторію, в якій вилучили понад 15 кг амфетаміну, майже 40 літрів прекурсорів, лабораторне обладнання, хімічні компоненти та реактиви, а також 150 тисяч гривень виручки з наркоторгівлі.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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