Під Києвом застрелили підприємця: перші подробиці вбивства

У Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного з фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.

Тіло виявили на сходах біля будинку близько опівночі 14 квітня, а на місці злочину знайшли докази, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

На тілі загиблого виявили кілька поранень від куль, точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

У Фастові вбили директора фермерського господарства Поліція у Київській області

Поруч із загиблим також знайшли його мобільний телефон та металеву тацю.

У Фастові вбили директора фермерського господарства Поліція у Київській області

У Фастові вбили директора фермерського господарства Поліція у Київській області

"За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення причетних осіб", — повідомили у поліції.

Як писав OBOZREVATEL, 9 квітня у Києві напали на главу плодоовочевої бази. Він отримав вогнепальне поранення в ногу.

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