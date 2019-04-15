|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом застрелили підприємця: перші подробиці вбивства

4.4тЧитати матеріал російською

У Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного з фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.

Тіло виявили на сходах біля будинку близько опівночі 14 квітня, а на місці злочину знайшли докази, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

На тілі загиблого виявили кілька поранень від куль, точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

У Фастові вбили директора фермерського господарства

У Фастові вбили директора фермерського господарства

Поліція у Київській області

Новини
"Братка" застрелили у двох кроках від поліції: що сталося у центрі Києва

Поруч із загиблим також знайшли його мобільний телефон та металеву тацю.

У Фастові вбили директора фермерського господарства

У Фастові вбили директора фермерського господарства

Поліція у Київській області

У Фастові вбили директора фермерського господарства

У Фастові вбили директора фермерського господарства

Поліція у Київській області

"За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення причетних осіб", — повідомили у поліції.

Як писав OBOZREVATEL, 9 квітня у Києві напали на главу плодоовочевої бази. Він отримав вогнепальне поранення в ногу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки