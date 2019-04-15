Під Києвом застрелили підприємця: перші подробиці вбивства

У Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного з фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.
Тіло виявили на сходах біля будинку близько опівночі 14 квітня, а на місці злочину знайшли докази, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.
На тілі загиблого виявили кілька поранень від куль, точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
У Фастові вбили директора фермерського господарства
Поліція у Київській області
Поруч із загиблим також знайшли його мобільний телефон та металеву тацю.
У Фастові вбили директора фермерського господарства
Поліція у Київській області
У Фастові вбили директора фермерського господарства
Поліція у Київській області
"За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення причетних осіб", — повідомили у поліції.
Як писав OBOZREVATEL, 9 квітня у Києві напали на главу плодоовочевої бази. Він отримав вогнепальне поранення в ногу.
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