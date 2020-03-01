Під Києвом загорівся готель: густий дим окутав будівлю та дорогу. Відео

У селищі Чабани Київської області 1 березня спалахнула маштабна пожежа у готелі.

Жахлива НП трапилася на Одеській трасі, біля АЗС КЛО. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники ДСНС. Поки що інформації про потерпілих немає.

Під Києвом загорівся готель Скріншот

На відео видно, як густий сірий дим окутав усе навколо – сам готель і навіть дорогу, а навколо будівлі працювали рятувальники.

Під Києвом загорівся готель Скріншот

Під Києвом загорівся готель Скріншот

Під Києвом загорівся готель Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 1 березня просто під час руху спалахнула масштабна пожежа у маршрутному автобусі.

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