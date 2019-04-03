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/Кримінал

Під Києвом водій збив велосипедиста і втік: потерпілий загинув

1.5тЧитати матеріал російською

В селі Глушки Київської області невідомий автомобіліст насмерть збив велосипедиста. Після аварії він зник.

Особа загиблого невідома, написали в прес-службі поліції Київської області. Правоохоронці відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху.

"У селі Глушки невідомий водій скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер, а водій утік", – повідомили деталі в поліції.

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Автомобіль водія і його особа встановлюються.

Ілюстрація

Ілюстрація

unn.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, у січні в Києві водій збив людину на переході й утік. Постраждала отримала травми.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
"Я беспечный бес-король дороги, мне любая трасса по плечу; у меня два колеса там где у прочих ноги, я качу туда куда хочу". Гибнут из-за собственного долбоебизма.
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