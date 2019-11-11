Загинули жінки та двоє дітей: під Києвом трапилася моторошна ДТП

У селі Здвижівка Бородянського району Київської області 10 листопада трапилася моторошна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири особи, двоє з яких – діти 2007 року народження.

Як повідомила пресслужба ДСНС України, аварія відбулася близько 16:15. Ще чотирьох людей госпіталізували до лікарні. (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, водій автомобіля "Volkswagen Caddy" на іноземній реєстрації, виїзджаючи з села Здвижівка, проігнорував знак "Рух без зупинки заборонено" та не надав перевагу авто "Volvo", яке рухалося головною дорогою.

Два легковики перекинулись. В результаті ДТП на автодорозі Бородянка-Гостомель загинуло четверо пасажирів автомобіля "Volkswagen": дві жінки 33 та 39-річного віку, двоє їхніх 12-річних дітей.

Під Києвом трапилася моторошна ДТП із загиблими Інформатор

За даними поліції, ще троє потерпілих з іншої автівки отримали травми та були госпіталізовані. 45-річного водія, який спричинив аварію, з різними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України, а також помістили у спец. палату, де той перебуватиме під охороною.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У селі Здвижівка Бородянського району Київської області 10 листопада трапилася моторошна ДТП Поліція Київської області

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири особи, двоє з яких – діти Поліція Київської області

У селі Здвижівка Бородянського району Київської області 10 листопада трапилася моторошна ДТП Поліція Київської області

У селі Здвижівка Бородянського району Київської області 10 листопада трапилася моторошна ДТП Інформатор

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири особи, двоє з яких – діти Інформатор

Пізніше у поліції повідомили, що серед загиблих було дві сім'ї. Усі вони –жители Бучі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 10 листопада автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар і збив там чоловіка і жінку. Внаслідок ДТП друга отримала смертельні травми і загинула на місці.

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