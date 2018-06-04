Під Києвом розстріляли джип кримінального авторитета: водій загинув

У с. Гореничі Київської області по вул. Академічній у ніч на 4 червня був розстріляний автомобіль Range Rover, у якому перебував віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко (відомий як "Ліча").

У результаті загинув водій - Максим Ковтуненко 1994 року народження, повідомляють джерела OBOZREVATEL.

При цьому вказується, що Ліщенко втік з авто у лісопосадку під час стрілянини.

Олександр Ліщенко

Встановлено, що він повертався від друга на ім'я Роман, який проживає в с. Гореничі (у будинку зараз проводиться обшук).

У ГУ НП в Київській області підтвердили, що в ніч на 4 червня у с. Гореничі в автомобілі Range Rover було виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями.

Його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 7 травня розстріляли джип бізнесмена Вадима Бермана. Інцидент стався у Печерському районі, за адресою Цитадельна, 5/9. Власник виявив у своєму припаркованому авто сліди від куль.