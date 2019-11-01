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1 листопада • оновлено в 14:30
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Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку: їй зробили кесарів розтин

1.1т Читати матеріал російською

У селі Погреби Броварського району Київської області трапилася моторошна ДТП. Водій напідпитку наїхав на вагітну місцеву жительку і намагався втекти з місця ДТП, але його затримали. Жінці ж зробили кесарів розтин, загрози життю дитини не виявили.

Як написала пресслужба поліції Київської області, потерпіла із сестрою та племінницею вийшли з будинку та йшли узбіччям у напрямку села Зазим’я. Майже одразу на них наїхало авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водій не зупинився та почав втікати з місця події. Втім, не впоравшись із керуванням, чоловік в’їхав у гаражне приміщення. Він вибіг із машини і знову почав тікати.

Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку

Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку

Поліція Київської області

Це помітили перехожі, яким вдалося впіймати водія. Вони викликали поліцію. Правоохоронці затримали 33-річного чоловіка на місці події. У нього не виявили ушкоджень.

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Вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітки госпіталізували до Центральної районної лікарні. За допомогою кесаревого розтину медики врятували життя дитині.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку

Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася моторошна ДТП. Внаслідок аварії постраждало двоє осіб, ще одна – загинула.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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