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/Кримінал

Під Києвом поліцейські стріляли в дитину: спливли скандальні подробиці

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У Київській області в Переяслав-Хмельницькому правоохоронці провели обшуки у поліцейських, які причетні до поранення дитини.

Як передає "УНН", під час обшуку за місцем проживання поліцейських вилучили пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та набої до неї, а також магазин до пістолета ПМ.

Нагадаємо, що 31 травня в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу. Хлопчик був доставлений в реанімаційне відділення з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

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Пізніше з'ясувалося, що до стрільби причетні двоє поліцейських, які в момент стрілянини були п'яні.

Прес-служба прокуратури Київської області повідомила, що Державне бюро розслідувань пом'якшило категорію злочину. Поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Під Києвом стріляли в дитину

Під Києвом стріляли в дитину

Цензор.НЕТ

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до двох років, а також обмеження свободи на строк до двох років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Національна поліція Українистрілянинапостраждала дитина
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