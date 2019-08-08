Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом підозрюваний у вбивстві копів жорстоко побив та пограбував жінку. Фото і відео 18+

903 Читати матеріал російською

Під Києвом у Вишгороді чоловік напав з ножем на жінку, пограбувавши її у власній квартирі.

Про це в Facebook повідомив начальник Київської обласної поліції Андрій Небитов.

"Дзвінок в двері. Жінка, не дивлячись у вічко, відкриває двері, адже чекає знайомого. Далі на неї здійснює напад невідомий з ножем. Завдає удари кулаком в обличчя, загрожує вбивством і вимагає гроші. Перелякана жінка віддає тисячу доларів, нападник забирає золоті прикраси , ноутбук, телефон і банківську картку. Після пов'язує постраждалу проводами і залишає місце події", – розповів він.

Новини
У Запоріжжі по-звірячому вбили кримінального авторитета: з'явилися дані про підозрюваних

Після скоєння злочину, потерпіла звернулася в поліцію. В результаті оперативних дій підозрюваного затримали в Києві, де він спускав гроші на ігрових автоматах.

Небитов додав, що зловмисник є підсудним, але не знаходиться під арештом. На відео затриманий відповів, що проходить за п'ятьма статтями Кримінального Кодексу України: "Під судом в Житомирі за п'ятьма статтями відразу: за вбивство і замах на вбивство співробітників поліції, викрадення, зброя".

Напад в Вишгороді

Напад в Вишгороді

Facebook

Напад в Вишгороді

Напад в Вишгороді

Facebook

Напад в Вишгороді

Напад в Вишгороді

Facebook

Напад в Вишгороді

Напад в Вишгороді

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва невідомий зґвалтував 47-річну жінку, після чого втік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...