Під Києвом підозрюваний у вбивстві копів жорстоко побив та пограбував жінку. Фото і відео 18+

Під Києвом у Вишгороді чоловік напав з ножем на жінку, пограбувавши її у власній квартирі.

Про це в Facebook повідомив начальник Київської обласної поліції Андрій Небитов.

"Дзвінок в двері. Жінка, не дивлячись у вічко, відкриває двері, адже чекає знайомого. Далі на неї здійснює напад невідомий з ножем. Завдає удари кулаком в обличчя, загрожує вбивством і вимагає гроші. Перелякана жінка віддає тисячу доларів, нападник забирає золоті прикраси , ноутбук, телефон і банківську картку. Після пов'язує постраждалу проводами і залишає місце події", – розповів він.

Після скоєння злочину, потерпіла звернулася в поліцію. В результаті оперативних дій підозрюваного затримали в Києві, де він спускав гроші на ігрових автоматах.

Небитов додав, що зловмисник є підсудним, але не знаходиться під арештом. На відео затриманий відповів, що проходить за п'ятьма статтями Кримінального Кодексу України: "Під судом в Житомирі за п'ятьма статтями відразу: за вбивство і замах на вбивство співробітників поліції, викрадення, зброя".

Напад в Вишгороді Facebook

Напад в Вишгороді Facebook

Напад в Вишгороді Facebook

Напад в Вишгороді Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва невідомий зґвалтував 47-річну жінку, після чого втік.

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