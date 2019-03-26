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/Кримінал

Під Києвом педагог рік розбещував дітей: перші подробиці

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У Борисполі Київської області педагога дитячого гуртка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Постраждалими від його злочинів стали як мінімум п'ятеро дітей.

Бориспільський районний суд заарештував чоловіка і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

"Протягом року, з лютого 2018 по лютий 2019, підозрюваний неодноразово здійснював фізичні розпусні дії щодо п'яти малолітніх", ‒ повідомили в прес-службі.

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Підозрюваному педагогу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Як писав OBOZREVATEL, 25 березня на Хмельниччині затримали педофіла, який згвалтував 11-річну дівчинку. Його знайшли на наступний день після злочину.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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