Під Києвом педагог рік розбещував дітей: перші подробиці

У Борисполі Київської області педагога дитячого гуртка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Постраждалими від його злочинів стали як мінімум п'ятеро дітей.

Бориспільський районний суд заарештував чоловіка і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

"Протягом року, з лютого 2018 по лютий 2019, підозрюваний неодноразово здійснював фізичні розпусні дії щодо п'яти малолітніх", ‒ повідомили в прес-службі.

Підозрюваному педагогу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Як писав OBOZREVATEL, 25 березня на Хмельниччині затримали педофіла, який згвалтував 11-річну дівчинку. Його знайшли на наступний день після злочину.

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