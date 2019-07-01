Під Києвом на зйомці відомого телешоу трапилася стрілянина

У місті Вишгород Київської області молодик влаштував стрілянину під час зйомки шоу-програми каналу СТБ.

Телеканал знімав черговий випуск передачі в одній з багатоповерхівок, інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

"Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі "ритуали" провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю", – йдеться в повідомленні.

Під Києвом на зйомці шоу трапилася стрілянина Поліція Київської області

Ніхто не постраждав – хулігана втихомирив наряд групи реагування патрульної поліції, який прибув на виклик журналістів.

На місці події поліцейські вилучили стартовий пістолет, набої та гільзи. Речові докази направлять на проведення експертизи.

За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Під Києвом на зйомці шоу трапилася стрілянина Поліція Київської області

Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в ресторані "Каспій" трапився конфлікт, який переріс у масову бійку зі стріляниною і ножами. Згодом під час обшуків у підозрюваних знайшли зброю і невідому речовину, схожу на наркотичну.

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