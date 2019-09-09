Миттєво спалахнув: від Києвом легковик влетів у вантажівку. Моторошні фото 18+

Під Києвом, на Кільцевій дорозі у Броварах, перед поворотом до села Требухів трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У вантажівку Volvo влетів автомобіль Volkswagen. Водій легковика загинув на місці.

Зіткнення відбулося у понеділок, 9 вересня, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилися фото з місця жахливої аварії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, водій вантажівки стояв та пропускав зустрічний транспорт, і раптом на повному ходу у нього в'їхав легковий автомобіль, від отриманих травм водій якого загинув на місці.

Під Києвом легковик влетів у вантажівку Київ Оперативний

"Що стало причиною такого маневру – поки невідомо. Водій вантажівки каже, що, найімовірніше, – задрімав або стало погано. На місці очікують рятувальників ДСНС, які повинні вирізати тіло із понівеченого авто", – йдеться у повідомленні.

Рух транспорту був частково ускладнений.

Як написав "Інформатор", легковий автомобіль належав компанії, яка займається холодильним обладнанням Global Tech Service. Її представники повідомили, що загиблому було 30 років. Чоловік жив на Лісовому масиві у Києві і відзначався дуже акуратною їздою. Вони не розуміють, як могла трапитися подібна аварія.

Також стало відомо, що вантажівка рухалася у бік села Зазим'я, а легковик – у бік Броварів. Удар був такої сили, що водія Volvo відкинуло на заднє сидіння, а Volkswagen загорівся, але його вдалося загасити ручними вогнегасниками.

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Інформатор

У вантажівку Volvo влетів автомобіль Volkswagen Інформатор

Водій легковика загинув на місці Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Інформатор

У вантажівку Volvo влетів автомобіль Volkswagen Інформатор

Під Києвом трапилася смертельна ДТП Київ Оперативний

У вантажівку Volvo влетів автомобіль Volkswagen Київ Оперативний

Водій легковика загинув на місці Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення Ford Kuga, Mercedes ML і "Москвич-2141" загинули чоловік і жінка, ще двох людей госпіталізували.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся