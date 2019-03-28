Під Києвом через ожеледицю зіткнулися понад 20 авто: фото

Під Києвом через сніг і ожеледицю ввечері 27 березня зіткнулися понад 20 авто. Через масову аварію поліції довелося частково перекривати Бориспільську трасу.

У ДТП ніхто не постраждав, пише "Інформатор". Учасниками зіткнення стали як легкові авто, так і позашляховики (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, через сильну ожеледицю на Бориспільській трасі у бік Києва зіткнулися понад 20 автомобілів. На невеликій ділянці траси машини були розкидані фактично по всій дорозі", ‒ уточнили в ЗМІ.

Під Києвом зіткнулися понад 20 авто "Інформатор"

Під Києвом зіткнулися понад 20 авто "Інформатор"

Точна кількість учасників зіткнення невідома, оскільки деякі водії поїхали, не чекаючи поліції. Були також авто із серйозними ушкодженнями, які влетіли у відбійник.

Через ожеледицю під Києвом зіткнулися понад 20 машин "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня в столиці і області пройшли рясні снігопади. Найбільшою проблемою це стало для водіїв, які встигли змінити зимові шини на літні. Патрульна поліція попередила, що в такому випадку краще відмовитися від поїздок.

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