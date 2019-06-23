Під Києвом біля АЗС спалахнула потужна пожежа: перші фото і подробиці

Під Києвом в місті Буча 23 червня спалахнула потужна пожежа на території складу металоконструкцій.
У прес-службі ДСНС в Київській області повідомили, що загорілися близько 1600 квадратних метрів.
"О 7:41 в оперативну службу Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння в металевому ангарі в місті Буча. Пожежу локалізували о 9 ранку", – повідомили рятувальники.
Пожежа
ДСНС в Київській області
Пожежа в Бучі
ДСНС в Київській області
Станом на 12:30, вогонь повністю не ліквідували.
Ліквідація вогню
ДСНС у Київській області
Як пише Hromadske, поруч з місцем пожежі є автозаправка. За попередніми даними, в ангарах, де почалася пожежа, знаходяться склади одягу секонд-хенд.
Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.
АЗС біля пожежі
Пожежа
Київ Оперативний
Буча
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали рятувальники.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".