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Під Києвом біля АЗС спалахнула потужна пожежа: перші фото і подробиці

1.6тЧитати матеріал російською

Під Києвом в місті Буча 23 червня спалахнула потужна пожежа на території складу металоконструкцій.

У прес-службі ДСНС в Київській області повідомили, що загорілися близько 1600 квадратних метрів.

"О 7:41 в оперативну службу Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння в металевому ангарі в місті Буча. Пожежу локалізували о 9 ранку", – повідомили рятувальники.

Пожежа

Пожежа

ДСНС в Київській області

Новини
У Києві на автобазі спалахнула сильна пожежа: декілька авто не врятували. Фото і відео
Пожежа в Бучі

Пожежа в Бучі

ДСНС в Київській області

Станом на 12:30, вогонь повністю не ліквідували.

Ліквідація вогню

Ліквідація вогню

ДСНС у Київській області

Як пише Hromadske, поруч з місцем пожежі є автозаправка. За попередніми даними, в ангарах, де почалася пожежа, знаходяться склади одягу секонд-хенд.

Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

АЗС біля пожежі

АЗС біля пожежі

Пожежа

Пожежа

Київ Оперативний

Буча

Буча

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали рятувальники.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Руку Кремля уже нашли?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пигин Макс, буй путЕна в жопе ощущаешь?
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