Під Києвом біля АЗС спалахнула потужна пожежа: перші фото і подробиці

Під Києвом в місті Буча 23 червня спалахнула потужна пожежа на території складу металоконструкцій.

У прес-службі ДСНС в Київській області повідомили, що загорілися близько 1600 квадратних метрів.

"О 7:41 в оперативну службу Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння в металевому ангарі в місті Буча. Пожежу локалізували о 9 ранку", – повідомили рятувальники.

Пожежа ДСНС в Київській області

Пожежа в Бучі ДСНС в Київській області

Станом на 12:30, вогонь повністю не ліквідували.

Ліквідація вогню ДСНС у Київській області

Як пише Hromadske, поруч з місцем пожежі є автозаправка. За попередніми даними, в ангарах, де почалася пожежа, знаходяться склади одягу секонд-хенд.

Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

АЗС біля пожежі

Пожежа Київ Оперативний

Буча Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали рятувальники.

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