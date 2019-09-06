Під Києвом авто на "зебрі" збило чоловіка: момент потрапив на відео. 18+

У місті Бориспіль Київської області у п'ятницю, 6 вересня, на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який перетинав дорогу.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явився ролик (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, як людина переходить дорогу, а в цей момент її збиває автомобіль. Щоправда, чоловіку вдалося підвестися, до нього підійшов водій.

Під Києвом авто на "зебрі" збило чоловіка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва в четвер, 5 вересня, авто на пішохідному переході збило двох дітей.

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