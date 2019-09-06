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8 вересня • оновлено в 11:35
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Під Києвом авто на "зебрі" збило чоловіка: момент потрапив на відео. 18+

16.4т Читати матеріал російською

У місті Бориспіль Київської області у п'ятницю, 6 вересня, на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який перетинав дорогу.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явився ролик (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, як людина переходить дорогу, а в цей момент її збиває автомобіль. Щоправда, чоловіку вдалося підвестися, до нього підійшов водій.

Під Києвом авто на "зебрі" збило чоловіка

Під Києвом авто на "зебрі" збило чоловіка

Скріншот

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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Кентович Кент
Кентович Кент
Идёт мудак,ебальник открыл,по сторонам не смотрит..
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Ткачик Дмитрий
Ткачик Дмитрий
Кентович Кент, мудак это ты, раз такой комент оставил. Сажать таких водил корыт нужно. Корыто его продать, а деньги пострадавшему отдать. П.. Арасы больше всего как раз на пешеходных переходах людей и калечат.
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Малько Олександр
Малько Олександр
Уявляю собі як "АВТО НА ЗЕБРІ" збиває людину
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