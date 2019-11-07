"Перший день за кермом": у Києві дівчина за пів години влаштувала дві ДТП

У Києві дівчина за пів години потрапила зразу у дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки того дня отримала водійські права.

Спочатку вона врізалася в бетонну стіну на проспекті Ґонґадзе. Відео з водійкою опублікували в "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Намагаючись виїхати, переборщила з газом, не встигла загальмувати, а тому через бровку залетіла на газон. До неї підбігли люди, щоб запитати, чи все у неї ок. Вона вибачилася і відповіла, що тільки сьогодні отримала посвідчення і ніяк не може звикнути до авто", – уточнили в соцмережі.

Затримання порушниці Скриншот

Через 20 хвилин після події її ж машина в'їхала в припарковане авто прямо біля відділення поліції. Власник пошкодженої автівки викликав правоохоронців, які з'ясували, що дівчина була п'яна.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2019 року Ужгороді 21-річна дівчина за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus. Внаслідок ДТП водій Ford отримав численні травми, його забрали в реанімацію, водйку і 21-річну пасажирку Porsche відвезли в лікарню.

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