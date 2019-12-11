Перевищено у десятки разів: у Києві забили на сполох через ртуть на заводі

У результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже багато років тому закрили, залишилися величезні обсяги ртуті. На початку зими норму було перевищено від 4 до 16 разів.

Водночас забруднена територія нічим не була огороджена і не охоронялася. Про це написала пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів… Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод", – йдеться у повідомленні.

У Києві забили на сполох через ртуть на заводі Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Найближчим часом запланували закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху. Також КМДА почне роботу над проєктом із демеркуризації заводу, а міністерство підготує необхідні документи, щоб прискорити приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, де виготовляли телескопи до підводних суден. На території заводу залишилося 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У липні 1996 року роботу "Радикалу" зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації, залишки хімічних речовин не вивезли. У 2012- 2013 роках із заводу "Радикал" уже прибирали заражену землю. Тоді з території забрали близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві знаходиться багато місць, які несуть величезну небезпеку для здоров'я людей і завдають шкоди навколишньому середовищу. Зокрема мова йде і про завод "Радикал".

Видання дізналося, що "Радикал" на вулиці Червоноткацька в Деснянському районі є зоною підвищеного екологічного ризику.

На його території знаходиться понад 200 тис. тонн відходів з ртуттю, випаровування яких, навіть в невеликих дозах, можуть призвести до серйозних порушень здоров'я.

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