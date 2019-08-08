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Перетворили на звалище! У Києві псевдоучасники АТО захопили землю

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У Києві група чоловіків під виглядом учасників АТО на Донбасі захопила 20 га землі нібито для будівництва гаражного комплексу.

Всю ділянку за адресою вул. Милославська, 58 вони перетворили на сміттєзвалище, повідомили на сторінці Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва у Facebook.

"Під виглядом учасників АТО ділки захопили земельну ділянку площею майже 20 га на околиці Троєщини. Спочатку вони намагалися відвести її нібито під гаражі, але потім перетворили на сміттєзвалище. Не гребували і продажем верхнього шару ґрунту", – уточнили представники комісії.

Захоплена ділянка землі

Захоплена ділянка землі

Facebook Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва

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Комісія доручила провести перевірку цієї земельної ділянки екологічній службі, а також збирається направити заяву в поліцію щодо можливого самовільного використання землі та злочинів у сфері екології.

На Троєщині псевдоучасники АТО влаштували сміттєзвалище

На Троєщині псевдоучасники АТО влаштували сміттєзвалище

Facebook Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва

На опублікованих знімках видно, що неподалік із житловими будинками на пустирі валяються купи сміття, зокрема пластик, картонні коробки та будматеріали.

Сміття

Сміття

Facebook Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва

Адреса ділянки

Адреса ділянки

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Київській області невідомі чоловіки в балаклавах намагалися захопити аграрний кооператив і зняти з посади голову Вільшанської сільської ради. До 50 невідомих зібралися біля сільського кооперативу "Новоселицька". У них були документи з ознаками підробки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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