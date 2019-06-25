Перелом плеча і рвані рани: під Києвом бійцівський пес напав на перехожу

У місті Васильків Київської області домашній пес бійцівської породи напав і сильно покусав 77-річну жінку.

Він зірвався з прив'язі і вистрибнув за межі двору, в якому живе. У цей час вулицею йшла жінка, і собака з невідомої причини кинувся на неї, повідомили в пресслужбі поліції в Київській області.

"Постраждалу госпіталізували в лікарню із закритим переломом плеча і множинними укусами", – уточнили поліцейські.

Собака

Тварина перебуває під постійним наглядом і обмежена в пересуванні. Зареєстровано кримінальне провадження за статтею за ненавмисні важкі або середньої тяжкості ушкодження.

Двір

Як писав OBOZREVATEL, у Вишневому Київської області в травні 8-річну дівчинку покусав собака. Школярка разом із двома подружками гуляла ввечері біля будинку. В цей час до дітей підбіг собака, який накинувся на одну із дівчаток. Дві інші – злякалися і втекли.

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