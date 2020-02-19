Перебігали дорогу: трагічна ДТП з дівчатами під Києвом потрапила на відео. 18+

В Ірпіні в середу, 19 лютого, легкове авто біля зупинки збило двох дівчат 17 і 18 років, які перебігали дорогу.

Як повідомив "Київ оперативний" в Facebook, НП сталася на вулиці Університетській біля центрального парку.

Увага, відео 18+

У мережі користувачі, знайомі із ситуацією, пишуть, що обидві дівчини померли. Одна на місці аварії, а інша вже по дорозі в лікарню.

Також наголошується, що дівчата перебігали дорогу по пішохідному переходу, якого насправді вже давно не існує на вказаному місці.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Маріуполі водій автобуса "Богдан" протаранив зупинку громадського транспорту з людьми, в результаті чого постраждали близько 10 осіб.

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