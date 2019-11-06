"Пекельний" прорив труби у центрі Києва: з’явилися перші фото та відео з місця ліквідації НП

З’явилися перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де 5 листопада трапився прорив водопровідої труби.
У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в утворену посеред проїзної частини яму. OBOZREVATEL зібрав підбірку кадрів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Згодом на місце прибула комунальна техніка, ремонтники планували працювати усю ніч і ліквідувати наслідки до вечора 6 листопада. Якщо будуть виявлені нові проблеми, роботи затягнуться.
"Пекельний" прорив труби у центрі Києва
На період ліквідації прориву рух частиною вулиці Саксаганського перекрили від Шота Руставелі до Великої Васильківської.
Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського
У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби
У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму
Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського
У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби
У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму
Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського
У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 5 листопада, в центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, прорвало водопровідну трубу, у результаті чого перехрестя залило окропом.
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