"Пекельний" прорив труби у центрі Києва: з’явилися перші фото та відео з місця ліквідації НП

З’явилися перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де 5 листопада трапився прорив водопровідої труби.

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в утворену посеред проїзної частини яму. OBOZREVATEL зібрав підбірку кадрів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Згодом на місце прибула комунальна техніка, ремонтники планували працювати усю ніч і ліквідувати наслідки до вечора 6 листопада. Якщо будуть виявлені нові проблеми, роботи затягнуться.

"Пекельний" прорив труби у центрі Києва

На період ліквідації прориву рух частиною вулиці Саксаганського перекрили від Шота Руставелі до Великої Васильківської.

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 5 листопада, в центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, прорвало водопровідну трубу, у результаті чого перехрестя залило окропом.

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