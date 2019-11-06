Головна Новини
6 листопада • оновлено в 11:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Пекельний" прорив труби у центрі Києва: з’явилися перші фото та відео з місця ліквідації НП

1.1т Читати матеріал російською

З’явилися перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де 5 листопада трапився прорив водопровідої труби.

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в утворену посеред проїзної частини яму. OBOZREVATEL зібрав підбірку кадрів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Згодом на місце прибула комунальна техніка, ремонтники планували працювати усю ніч і ліквідувати наслідки до вечора 6 листопада. Якщо будуть виявлені нові проблеми, роботи затягнуться.

"Пекельний" прорив труби у центрі Києва

"Пекельний" прорив труби у центрі Києва

На період ліквідації прориву рух частиною вулиці Саксаганського перекрили від Шота Руставелі до Великої Васильківської.

Новини
''Можна знімати кліп для Винника'': у Києві знову прорвало трубу з гарячою водою
Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

У результаті НП перехрестя залило окропом, а кілька авто провалилися в яму

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

Перші фото та відео з місця проведення ремонтних робіт у Києві, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

У Києві 5 листопада трапився прорив водопровідої труби

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 5 листопада, в центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, прорвало водопровідну трубу, у результаті чого перехрестя залило окропом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кличко хорошо подготовился к отопительному сезону)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
В кое века киевляне помылись горячей водой.Рад,очень рад.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки