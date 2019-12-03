Отримали опіки очей: під Києвом у школі трапився жорсткий інцидент

У місті Буча Київської області між учнями однієї зі шкіл на перерві виникла суперечка, внаслідок якої два неповнолітні застосували газові балончики.

Адміністрація навчального закладу звільнила третій поверх приміщення, де трапився інцидент, дітей перевели у класи на нижніх поверхах, але евакуацію не проводили. Про це написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

15 учнів школи, які поскаржилися на погане самопочуття, доставили до районної лікарні. Там їм діагностували опіки очей, але не госпіталізували.

Під Києвом у школі трапився жорсткий інцидент Поліція Київської області

З'ясувалося, що до школи газові балончики "Терен-4" принесли учні 9 класу. Предмети самозахисту підліткам придбав їхній знайомий через інтернет два місяці тому.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Розпочалося слідство.

У місті Буча Київської області між учнями однієї із шкіл на перерві виникла суперечка Поліція Київської області

У школі під Києвом двоє неповнолітніх застосували газові балончики Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, у школі на вулиці Гната Юри, жінка нахабно пограбувала дитину. Вона зірвала з 6-річної дівчинки золотий ланцюжок.

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