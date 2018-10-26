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/Кримінал

''Останнє попередження'': у Києві жорстоко побили соратника Ляшка

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У Києві невідомі побили керівника молодіжного крила Радикальної партії Ігоря Бєлова.

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції РПЛ Дмитро Лінько, його соратник отримав струс мозку, а також переломи носа і щелепи.

"Нападники чекали в під'їзді будинку, де проживає Ігор. Після нападу вигукнули "Останнє попередження", — розповів він.

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''Останнє попередження'': у Києві жорстоко побили соратника Ляшка
''Останнє попередження'': у Києві жорстоко побили соратника Ляшка

Лінько допустив, що замовниками замаху є "одні з тих, хто став "жертвою" акцій протесту, які проводила молодіжка РПЛ, викриваючи нечистих на руку чиновників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві напали на приймальню відомого нардепа.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
радикальна партія
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Mescheryakov Vitaly
Mescheryakov Vitaly
Фу, какие не толерантные!
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Комот Киш
Комот Киш
Невероятных усилий стоит мне,недумать о том,каким образом олэжка ляшко,"принимал"его в свою партию....
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Рука Кремля
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Dmitryk Aleksandr, Без ноги тоже не обошлось))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dmitryk Aleksandr,лишь бы, что-то ляпнуть.
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