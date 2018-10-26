''Останнє попередження'': у Києві жорстоко побили соратника Ляшка

У Києві невідомі побили керівника молодіжного крила Радикальної партії Ігоря Бєлова.

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції РПЛ Дмитро Лінько, його соратник отримав струс мозку, а також переломи носа і щелепи.

"Нападники чекали в під'їзді будинку, де проживає Ігор. Після нападу вигукнули "Останнє попередження", — розповів він.

Лінько допустив, що замовниками замаху є "одні з тих, хто став "жертвою" акцій протесту, які проводила молодіжка РПЛ, викриваючи нечистих на руку чиновників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві напали на приймальню відомого нардепа.