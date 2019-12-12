Організував 19-річний: у Києві накрили бордель

У Києві викрили діяльність борделю, замаскованого під масажний салон. Його у квартирі організувало цивільне подружжя.

Жителі області, 29-річна жінка та 19-річний юнак, орендували приміщення та заздалегідь підбирали жінок, які систематично займались проституцією. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вартість послуг за годину стартувала від 1000 гривень. Половину грошей фігуранти забирали собі, а решту – віддавали повіям.

У Києві накрили бордель Поліція Києва

Злочинну діяльність припинили у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання подружжя та у орендованій квартирі, у ході яких вилучили речові докази – гроші, мобільні телефони та ноутбуки.

Організаторці оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Щодо її спільника вирішуватиметься питання про його процесуальний статус у кримінальному провадженні.

Також на жінку, яка надавала сексуальні послуги за гроші, склали адміністративний протокол за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Києві викрили діяльність борделю, замаскованого під масажний салон Поліція Києва

Його у орендованій квартирі організувало цивільне подружжя Поліція Києва

У Києві 29-річна жінка та 19-річний юнак заздалегідь підбирали повій Поліція Києва

У Києві викрили діяльність борделю, замаскованого під масажний салон Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Організатором бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили. Проте це не завадило чоловіку всі ці роки називати себе поліцейським.

Служба безпеки України викрила керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві на "кришуванні" місць розпусти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!