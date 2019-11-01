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1 листопада • оновлено в 16:03
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Оформляли європротокол: в Києві чоловік помер посеред вулиці

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У п'ятницю, 1 листопада, в Києві трапилася ДТП, і учасники вирішили оформити європротокол. Для цього один з водіїв припаркувався біля будівлі на вулиці Шота Руставелі, 12. Але раптово йому стало погано. Чоловік впав і помер.

За словами очевидця, спочатку водій за кермом авто Toyota Camry потрапив в аварію з іншою машиною. Про це написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, учасники ДТП домовилися, що оформлять європротокол, і припаркувалися біля Шота Руставелі, 12. Чоловік дуже нервував, тому йому запропонували викликати карету швидкої медичної допомоги. Однак, той запевнив, що все добре і лікарі не потрібні.

У Києві чоловік помер посеред вулиці

У Києві чоловік помер посеред вулиці

Іноформатор

Під час розмови водій Toyota повернувся до машини за документами і впав на асфальт. Очевидці одразу викликали "швидку", але лікарі не змогли допомогти.

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Попередньо, у чоловіка, 1962 року народження, обірвався тромб, і він помер миттєво. Його особа встановлена.

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві трапилася ДТП, і учасники вирішили оформити європротокол

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві трапилася ДТП, і учасники вирішили оформити європротокол

інформатор

Для цього один з водіїв припаркувався біля будівлі на вулиці Шота Руставелі, 12

Для цього один з водіїв припаркувався біля будівлі на вулиці Шота Руставелі, 12

інформатор

Раптово чоловікові стало погано, і він помер

Раптово чоловікові стало погано, і він помер

інформатор

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві трапилася ДТП, і учасники вирішили оформити європротокол

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві трапилася ДТП, і учасники вирішили оформити європротокол

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася страшна ДТП. В результаті аварії постраждали дві людини, ще один – загинув.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Теперь евросвидетельство о смерти оформят.
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