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12 грудня • оновлено в 12:49
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/ Кримінал

Обстріл поліцейських на Київщині: з'явилися неочікувані подробиці

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На Київщині, щоб розшукати чоловіка, який у Яготині 11 грудня обстріляв поліцейських та втік, ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Правоохоронці під час інциденту не постраждали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після стрілянини нападник заховався на власному подвір’ї за високим парканом, а тоді зі зброєю сів у автомобіль "Опель Віваро" та непомітно виїхав на іншу вулицю, з протилежного від правоохоронців боку.

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських

Поліція Київської області

Згодом машину помітили на одній з вулиць міста. Під час обшуку в салоні авто виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм. Автомобіль та боєприпаси вилучили як речові докази.

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Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські також вилучили два мобільні телефони, пістолет системи "Наган", 25 набоїв різного калібру та ніж, а на подвір’ї – гільзи 12 калібру. Їх направили на відповідні експертизи.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Для розшуку та затримання підозрюваного на території п'яти районів Київщини ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських

Поліція Київської області

Після цього йому вдалося втекти

Після цього йому вдалося втекти

Поліція Київської області

На Київщині ввели спецоперацію "Сирена"

На Київщині ввели спецоперацію "Сирена"

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 11 грудня невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по поліцейських. Річ у тім, що там трапився конфлікт через неправильне паркування легкового авто, яке загородило проїзд іншим машинам. Тому на місце прибули патрульні.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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