Обстріл поліцейських на Київщині: з'явилися неочікувані подробиці

На Київщині, щоб розшукати чоловіка, який у Яготині 11 грудня обстріляв поліцейських та втік, ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Правоохоронці під час інциденту не постраждали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після стрілянини нападник заховався на власному подвір’ї за високим парканом, а тоді зі зброєю сів у автомобіль "Опель Віваро" та непомітно виїхав на іншу вулицю, з протилежного від правоохоронців боку.

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських Поліція Київської області

Згодом машину помітили на одній з вулиць міста. Під час обшуку в салоні авто виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм. Автомобіль та боєприпаси вилучили як речові докази.

Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські також вилучили два мобільні телефони, пістолет системи "Наган", 25 набоїв різного калібру та ніж, а на подвір’ї – гільзи 12 калібру. Їх направили на відповідні експертизи.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Для розшуку та затримання підозрюваного на території п'яти районів Київщини ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

У Яготині чоловік обстріляв поліцейських Поліція Київської області

Після цього йому вдалося втекти Поліція Київської області

На Київщині ввели спецоперацію "Сирена" Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 11 грудня невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по поліцейських. Річ у тім, що там трапився конфлікт через неправильне паркування легкового авто, яке загородило проїзд іншим машинам. Тому на місце прибули патрульні.

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