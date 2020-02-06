Ні – продажу землі! У Києві спалахнули протести

У Києві у четвер, 6 лютого, почали збиратися активісти, які хотіли, аби влада дослухалася до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні.
Про це повідомили журналісти OBOZREVATEL. Спершу люди прийшли під ОПУ (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Там вони закликали президента Володимира Зеленського зустрітись із аграріями та дослухатися до їхніх думок. Згодом колона із плакатами вирушила до приміщення Верховної Ради України, де 6 лютого планують розпочати розгляд законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
У Києві влаштували масові акції проти продажу землі
Так, на плакатах активістів написані гасла: "Почуйте аграріїв!", "Ні!!! Продажу землі", "Вимагаємо зустрічі з президентом!", "Продана земля – втрачена територія", "Не дозволимо продавати Україну". Також на мітинги прийшли представники Національного корпусу, про що вони самі і повідомили на своїй сторінці у Telegram.
Крім того, як написало видання Vesti.ua, під будівлю Ради було принесено золотий унітаз і золотий батон.
Також пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook зазначила, що правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі міста.
"Сьогодні (6 лютого. – Ред.) у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля гарантування публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", – йдеться у повідомленні.
Пізніше правоохоронці на перехресті вулиць Грушевського і Липська, неподалік від Верховної Ради України, спіймали молодого хлопця з кастетом. Юнакові було лише 18 років, він – уродженець Черкаської області.
Кастет вилучили та направили на експертизу. Подію належним чином зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Розпочалася перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка.
Пізніше стало відомо, що учасникам мітингу, які зібралися з протестами проти запровадження ринку землі в Україні, платять від 140 до 300 гривень.
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Vesti.ua
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Національний корпус
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Національний корпус
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Національний корпус
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Національний корпус
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
Національний корпус
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві влаштували акції проти продажу землі в Україні
У Києві затримали хлопцем із кастетом
У Києві затримали хлопцем із кастетом
Як повідомлявOBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулося голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
OBOZREVATEL детально відповів на всі запитання щодо ринку землі.
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