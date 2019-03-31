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/Кримінал

"Небачена кількість!" Під Києвом виявили рекордно великий склад наркотиків

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У Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків склала $50 мільйонів.

Наркозбувачі з різних країн використовували Київ як "склад" для заборонених речовин, а далі переправляли їх в інші держави, повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв на сторінці в Facebook.

"Ніколи не бачив такої кількості героїну, вилученого української поліцією. Затримали чотирьох чоловіків: громадянин Молдови, Туреччини та двох з Македонії", – написав Князєв.

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У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

Facebook Сергій Князєв

У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

Facebook Сергій Князєв

Князєв зазначив, що наркотики вилучали в два підходи: спочатку знайшли 100 кг, потім ще 500 кілограм.

У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

У Київській області вилучили 600 кг наркотиків

Facebook Сергій Князєв

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня працівники Департаменту протидії наркозлочинності затримали громадянина Молдови з двома паспортами та наркотиками в Київській області.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
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