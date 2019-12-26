"Не допитали!" Батько вбитого у Києві хлопчика Соболєв зробив нову гучну заяву

Правоохоронці не допитали батька Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув 3-річний син чоловіка.

Таку думку висловив сам Соболєв у коментарі hromadske. Депутат впевнений у тому, що підозрюваний справді був одним з фігурантів злочину. Також Соболєв заявив, що має докази цього.

"Я точно знаю, що наразі батько Юсупа у Києві, й упевнений, що він в контакті зі своїм сином, знає де він. Питання – що робить поліція?" – сказав батько вбитого хлопчика.

Батько вбитого у Києві хлопчика Соболєв зробив гучну заяву

Соболєв додав, що проводить власне паралельне розслідування справи. Видання надіслало запити у поліцію та прокуратуру Києва з проханням прокоментувати дану інформацію, однак відповіді журналісти станом на 26 грудня не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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