"Не допитали!" Батько вбитого у Києві хлопчика Соболєв зробив нову гучну заяву

Правоохоронці не допитали батька Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув 3-річний син чоловіка.
Таку думку висловив сам Соболєв у коментарі hromadske. Депутат впевнений у тому, що підозрюваний справді був одним з фігурантів злочину. Також Соболєв заявив, що має докази цього.
"Я точно знаю, що наразі батько Юсупа у Києві, й упевнений, що він в контакті зі своїм сином, знає де він. Питання – що робить поліція?" – сказав батько вбитого хлопчика.
Батько вбитого у Києві хлопчика Соболєв зробив гучну заяву
Соболєв додав, що проводить власне паралельне розслідування справи. Видання надіслало запити у поліцію та прокуратуру Києва з проханням прокоментувати дану інформацію, однак відповіді журналісти станом на 26 грудня не отримали.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним з підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також в мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігора Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
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