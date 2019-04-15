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/Кримінал

Напали на дитячому майданчику: в Києві жорстоко побили підлітка

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві неподалік станції метро "Теремки" двоє підлітків жорстоко побили свого однолітка на дитячому майданчику. Вони не давали йому піти, наздоганяли і лупили ногами.

Відеозапис оприлюднили в спільноті Kyiv Artil у Facebook. На ньому видно, що постраждалий намагався сховатися в під'їзді, але його наздогнали і загнали в кут (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Теремках двоє підлітків били хлопця. Про яку гуманність йдеться? Слідкуйте за вихованням дітей", – підписали запис у соцмережі.

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У Києві жорстоко побили підлітка

У Києві жорстоко побили підлітка

Скріншот

Зауважимо, що ні автор відео, ні інші очевидці побиття не спробували втрутитися і розборонити забіяк. Потерпілому хлопцеві вдалося втекти тільки після того, як його кривдники самі відійшли від нього.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві жорстоко побили 8-річного хлопчика, в результаті чого дитина опинилася в лікарні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ,можуть не витримать!).
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