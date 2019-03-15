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/Кримінал

"Намагався штрикнути": у Києві чоловік нападав на перехожих з мачете

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У Києві на Русанівці 15 березня чоловік атакував перехожих з мачете, погрожуючи їх поранити. Інцидент трапився близько 8-ї ранку.

Очевидці викликали поліцію, яка оперативно затримала зловмисника, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка, свідок події Катерина Сергацкова.

"Що ви знаєте про жесть? По Русанівці ходить чувак з мачете і намагається штрикнути перехожих", — висловилася вона.

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Вона також уточнила, що у чоловіка були явні ознаки наркотичного сп'яніння і він буквально стрибнув на її товариша.

Ekaterina Sergatskova

Ekaterina Sergatskova

Facebook

У коментарях до посту очевидиці знайшлися й інші люди, яких атакував невідомий з ножем.

"Якось на Русанівці за нами гнався мужик з мачете, ми дуже довго від нього тікали", — написала Оксана Семенюк.

"Намагався штрикнути": у Києві чоловік нападав на перехожих з мачете

Як писав OBOZREVATEL, у Києві у листопаді 2018 року п'яний чоловік у маршрутці з ножем напав на пасажирку через те, що та відмовилася з ним знайомитися. Врятувати дівчину вдалося очевидцю, який оперативно зреагував і знешкодив нападника.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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