Начальника поліції міста в Київській області усунули з посади

Начальника поліції Василькова Київської області Василя Первака відсторонили від виконання обов'язків через інформацію про його позаслужбовий зв'язок з кандидатом в нардепи.

Йдеться про особу, яка балотується в 94 мажоритарному окрузі, повідомили в пресслужбі поліції Київської області (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"В Інтернеті з'явилася інформація щодо позаслужбових відносин начальника Васильківського відділення поліції з одним з кандидатів у народні депутати України по 94 виборчому округу. За наказом т. в. о. начальника поліції Києва, він був відсторонений від виконання службових обов'язків", – уточнили в поліції .

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Він буде відсторонений до закінчення службового розслідування, націленого на перевірку інформації.

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