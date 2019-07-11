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Начальника поліції міста в Київській області усунули з посади

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Начальника поліції Василькова Київської області Василя Первака відсторонили від виконання обов'язків через інформацію про його позаслужбовий зв'язок з кандидатом в нардепи.

Йдеться про особу, яка балотується в 94 мажоритарному окрузі, повідомили в пресслужбі поліції Київської області (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"В Інтернеті з'явилася інформація щодо позаслужбових відносин начальника Васильківського відділення поліції з одним з кандидатів у народні депутати України по 94 виборчому округу. За наказом т. в. о. начальника поліції Києва, він був відсторонений від виконання службових обов'язків", – уточнили в поліції .

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Поліція

Поліція

поліція Київщини

Він буде відсторонений до закінчення службового розслідування, націленого на перевірку інформації.

Як писав OBOZREVATEL, начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від должності.после скандальних зізнань правоохоронниці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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