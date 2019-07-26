НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва: перші продробності

Національне антикорупційне бюро України 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Слідчі дії проходять у межах справи про можливі кримінальні порушення глави суду та його суддів, повідомили на сторінці НАБУ в Facebook.

"Детективи НАБУ разом з управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщенні Окружного адмінсуду Києва. Поки це вся інформація, яку ми можемо надати, з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – повідомили в антикорупційному бюро.

Главою ОАСК з 2017 року є Павло Вовк. Імена суддів, які фігурують у розслідуванні, не розголошуються.

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