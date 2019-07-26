Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва: перші продробності

684 Читати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Слідчі дії проходять у межах справи про можливі кримінальні порушення глави суду та його суддів, повідомили на сторінці НАБУ в Facebook.

"Детективи НАБУ разом з управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщенні Окружного адмінсуду Києва. Поки це вся інформація, яку ми можемо надати, з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – повідомили в антикорупційному бюро.

Главою ОАСК з 2017 року є Павло Вовк. Імена суддів, які фігурують у розслідуванні, не розголошуються.

новина оновлюється

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel