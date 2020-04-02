У Гідропарку Києва люди спортивної статури накинулися на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Відео інциденту в Facebook опублікувала журналістка Олеся Медведєва. Напад стався тоді, коли співробітники каналу проводили інспекцію парків і спортивних майданчиків столиці, перевіряючи, як люди дотримуються карантину.

Після зауваження молодим людям, що вони порушують заборону, один з них штовхнув журналістку Аллу Жизнєвську і накинувся на оператора.

"Мені плювати на заборону. Можете так записати. Це єдине місце, де можна тренуватися. А професійному спортсмену не можна припиняти тренуватися. Мені плювати на закон. Що мені зроблять?" – заявив чоловік.

У Києві напали на журналістів ZIK скріншот

У Києві напали на журналістів ZIK скріншот

У Києві напали на журналістів ZIK скріншот

У Києві напали на журналістів ZIK скріншот

Пізніше інцидент прокоментувала і сама Жизнєвська: "Ми сьогодні інспектували місто. Перевіряли, чи дотримуються люди умов карантину, як себе ведуть, чи дотримуються безпечної дистанції. Але в Гідропарку відбулася велика неприємність. Нас намагалися побити, нас штовхали, мене і оператора вдарили, намагалися розбити камеру і лаялися".

Заступник глави МВС Антон Геращенко в свою чергу додав, що крім журналістів ZIK подібний інцидент стався також зі співробітниками "Еспрессо ТВ".

За обома фактами поліцією розпочато кримінальні провадження за статтями 345 КК "Погроза або насильство щодо журналістів" і 171 статті КК "Перешкоджання законній діяльності журналістів".

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що в Україні карантин можуть продовжити до 15 травня. Причина в тому, що країна ще не вийшла на пік епідемії.

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