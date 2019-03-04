На замовлення спецслужб Росії: у Києві накрили схему легалізації терористів ІДІЛ

У Києві затримали росіянина і українця, які займалися легалізацією терористів ІДІЛ та ''Л/ДНР'' на території України. Вони були найняті російськими спецслужбами.

Злочинцям оформляли паспорти, щоб ставити штампи на митних пунктах України, повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Для направлення в Україну осіб, які воювали в ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході нашої країни, протиправні елементи намагалися фальсифікувати паспортні документи громадян РФ", — пояснили в Держприкордонслужбі.

Повідомляється також, що терористів шукали серед вихідців з Північного Кавказу і країн Середньої Азії. Щоб злочинець не викликав підозр, його документи ретельного готували і намагалися "обкатати" через український кордон.

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"Пізніше в паспорти мали проставити підроблені датоштампи про перетин українського кордону в різних пунктах пропуску. Цим самим вони планували приспати пильність прикордонників, нібито вони кілька разів перетинали український кордон", — пояснили в Держприкордонслужбі.

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Правоохоронці також уточнили, що екс-терористи на території України мали займатися підготовкою провокацій.

"Громадянам РФ на кордоні приділяється більше уваги, щоб не було спроб в'їзду осіб, які можуть бути причетними до дестабілізації в країні. Саме тому Білокам'яна постійно шукає різні способи переправляння своїх найманців", — підсумували у Держприкордонслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, одіозний терорист "ДНР" Данило Безсонов відзначився черговим фейком про захисників незалежності України. Він заявив, що в їхніх лавах нібито воює безліч терористів ІДІЛ.

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