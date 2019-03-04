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/Кримінал

На замовлення спецслужб Росії: у Києві накрили схему легалізації терористів ІДІЛ

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У Києві затримали росіянина і українця, які займалися легалізацією терористів ІДІЛ та ''Л/ДНР'' на території України. Вони були найняті російськими спецслужбами.

Злочинцям оформляли паспорти, щоб ставити штампи на митних пунктах України, повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Для направлення в Україну осіб, які воювали в ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході нашої країни, протиправні елементи намагалися фальсифікувати паспортні документи громадян РФ", — пояснили в Держприкордонслужбі.

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Повідомляється також, що терористів шукали серед вихідців з Північного Кавказу і країн Середньої Азії. Щоб злочинець не викликав підозр, його документи ретельного готували і намагалися "обкатати" через український кордон.

На замовлення спецслужб Росії: у Києві накрили схему легалізації терористів ІДІЛ

Скріншот

"Пізніше в паспорти мали проставити підроблені датоштампи про перетин українського кордону в різних пунктах пропуску. Цим самим вони планували приспати пильність прикордонників, нібито вони кілька разів перетинали український кордон", — пояснили в Держприкордонслужбі.

На замовлення спецслужб Росії: у Києві накрили схему легалізації терористів ІДІЛ

Скріншот

Правоохоронці також уточнили, що екс-терористи на території України мали займатися підготовкою провокацій.

"Громадянам РФ на кордоні приділяється більше уваги, щоб не було спроб в'їзду осіб, які можуть бути причетними до дестабілізації в країні. Саме тому Білокам'яна постійно шукає різні способи переправляння своїх найманців", — підсумували у Держприкордонслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, одіозний терорист "ДНР" Данило Безсонов відзначився черговим фейком про захисників незалежності України. Він заявив, що в їхніх лавах нібито воює безліч терористів ІДІЛ.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Коханівський, Карась, Білецький і Мосійчук ще не прибігли з вимогою надати громадянство "побратимам"?
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Livesey David
Livesey David
ФСБ наняло СБУ, чтобы СБУ наняло украинцев, чтобы они наняли боевиков ИГИЛ, чтобы боевики ИГИЛ.., ааааа, подождите, дальше мы еще не придумали.
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