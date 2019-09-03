На трасі Київ-Чоп трапилася масштабна ДТП із п'ятьма авто: перші фото та подробиці

У вівторок, 3 вересня, на автодорозі Київ-Чоп трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'ятьох автомобілів, зокрема маршрутного автобуса та вантажівки.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. ЗМІ опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
У зв'язку із аварією рух на 20 км траси у бік Києва тимчасово ускладнений.
На трасі Київ-Чоп трапилась ДТП з п'ятьма авто
Інформатор
На автодорозі Київ-Чоп трапилася масштабна ДТП за участю п’ятьох автомобілів
Інформатор
В аварію потрапили маршрутка і вантажівка
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, на мосту Патона у Києві трапилася масштабна ДТП: автомобілі були серйозно пошкоджені. У мережі оприлюднили відео моменту жахливого зіткнення.
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