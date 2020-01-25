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25 січня • оновлено в 19:05
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На очах у медиків: в Києві біля ТРЦ "Гулівер" помер хлопець. Фото 18+

3.1т
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У Києві недалеко від торгово-розважального центру "Гулівер" при загадкових обставинах помер молодий хлопець.

Як повідомив в Facebook "Київ оперативний", його виявили увечері в п'ятницю, 24 січня, в покинутій будівлі.

"Знайшли живим і викликали швидку. Лікарі проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, хлопець загинув. Поруч з ним знайдений рюкзак Glovo і ключі", – сказано в повідомленні.

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У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

У Києві недалеко від ТРЦ Гулівер помер хлопець

Київ оперативний

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на Лісовому проспекті в під'їзді житлового будинку виявили труп чоловіка.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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