На Київщині зникла 12-річна дівчинка: прикмети та фото

У місті Яготин Київської області у неділю, 9 серпня, зникла 12-річна Софія Недобой.

Станом на 10 серпня її все ще не було знайдено. Інформацію про розшук опублікувала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що 12-річна жителька міста пішла з дому 9 серпня, близько 19:00, і не повернулась.

Пошуки зниклої на Київщині 12-річної дівчинки Софії Недобой Поліція Київської області

Дівчинку почали розшукувати працівники Яготинського відділення поліції, ювенальні поліцейські, до них долучилися співробітники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії України, Відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ, також орієнтована громадськість.

Пошуки зниклої на Київщині 12-річної дівчинки Софії Недобой Поліція Київської області

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 13-14 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, коротке волосся, овальне обличчя, карі очі. Дівчинка була одягнута у сірі джинси, темно-синю сорочку у червону клітинку, мала чорно-білі кеди з малюнком аніме, чорний рюкзак.

На Київщині зникла 12-річна дівчинка Софія Недобой Поліція Київської області

Громадян, які володіють інформацією про Недобой, попросили телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Пост поліції Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зник молодий хлопець, який 9 серпня зістрибнув з Північного мосту в Дніпро. Після інциденту його вже не бачили.