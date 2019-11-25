Видавав себе за журналіста: на Київщині затримали кримінального авторитета. Відео

На Київщині затримали групу осіб, які мали вплив на криміногенну ситуацію на території цілої області.

Вони були причетні до жорстокого побиття битами чоловіка у Борисполі у листопаді 2018 року. У такий спосіб підозрювані демонстрували "своє верховенство", написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тоді за вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. А вже в листопаді 2019 року нападників затримали за місцем проживання.

На Київщині затримали кримінального авторитета Поліція Київської області

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних працівники поліції вилучили різноманітні ножі, металеву биту, мачете. Найстарший з групи – раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Він користувався посвідченням представника масмедіа.

Його близький товариш-побратим та "права рука" – неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав-Хмельницький. І третій фігурант – 34-річний житель Борисполя, який теж чинив вплив на криміногенну ситуацію.

Усім чоловікам оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися з клопотанням про обрання для них міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Також поліцейські перевірять затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.

На Київщині затримали групу осіб, які впливали на криміногенну ситуацію на території цілої області Поліція Київської області

Вони були причетні до жорстокого побиття битами чоловіка у Борисполі у листопаді 2018 року Поліція Київської області

Таким чином підозрювані демонстрували "своє верховенство" Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Управління стратегічних розслідувань затримали в Києві "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Він перебував у розшуку Інтерполу.

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