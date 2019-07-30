На Київщині в пожежі загинули двоє малюків: перші подробиці

У селі Гайшин Київської області 29 липня у пожежі загинули двоє дітей 2015 і 2017 років народження. Вогонь повністю охопив дах приватного будинку, в якому вони перебували.

Про те, що в будівлі можуть бути діти, рятувальникам повідомили мешканці сусідніх будинків, уточнили в пресслужбі управління ДСНС на Київщині.

"Рятувальники увійшли в будинок в складі газодимозахисної служби та знайшли тіла дітей. Пожежу локалізували силами восьми працівників особового складу. Працювали дві одиниці техніки", – уточнили в управлінні обласної ДСНС.

Пожежа ДСНС у Київській області

Пожежа ДСНС у Київській області

Вогонь знищив дах, три кімнати будинку і побутові предмети.

Гайшин Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Дніпрі 27 липня трапилася пожежа в тенісному клубі. Під час сильного задимлення в палаючому будинку були працівниця клубу і клієнтка. Обох вдалося врятувати завдяки оперативній реакції рятувальника.

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