На Київщині рейдери захопили підприємство: втрутилася поліція

У Київській області невідомі чоловіки в балаклавах намагалися захопити аграрний кооператив і зняти з посади голову Вільшанської сільської ради.

Як повідомила в Facebook поліція Київської області, вранці в суботу, 13 квітня, близько 50-ти чоловіків в балаклавах і камуфляжній формі зібралися біля сільського кооперативу "Новоселицьке". При собі вони мали документи, схожі на підроблені, і намагалися захопити підприємство.

На місце події викликали правоохоронців. Уже після приїзду поліцейські затримали нападників і поклали їх на землю. В машинах чоловіків поліція знайшла зброю.

За даним фактом правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів" і "Службове підроблення".

Правоохоронці проводять обшуки в сусідньому населеному пункті, де тимчасово проживає група нападників.

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