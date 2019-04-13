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/Кримінал

На Київщині рейдери захопили підприємство: втрутилася поліція

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У Київській області невідомі чоловіки в балаклавах намагалися захопити аграрний кооператив і зняти з посади голову Вільшанської сільської ради.

Як повідомила в Facebook поліція Київської області, вранці в суботу, 13 квітня, близько 50-ти чоловіків в балаклавах і камуфляжній формі зібралися біля сільського кооперативу "Новоселицьке". При собі вони мали документи, схожі на підроблені, і намагалися захопити підприємство.

На місце події викликали правоохоронців. Уже після приїзду поліцейські затримали нападників і поклали їх на землю. В машинах чоловіків поліція знайшла зброю.

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За даним фактом правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів" і "Службове підроблення".

Правоохоронці проводять обшуки в сусідньому населеному пункті, де тимчасово проживає група нападників.

На Київщині рейдери захопили підприємство: втрутилася поліція

kv.npu.gov.ua

На Київщині рейдери захопили підприємство: втрутилася поліція

kv.npu.gov.ua

На Київщині рейдери захопили підприємство: втрутилася поліція

kv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в місті Глухів (Сумська область) група молодих озброєних людей увірвалася на територію підприємства "Росток-Холдинг".

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
поліція
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Не, не, это чисто Европа! За то сояле на Майдане!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если в балаклавах, то это патриоты Украины. Привет из 90-х, дэбилы!!!
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