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22 листопада • оновлено в 15:27
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На Київщині потяг насмерть збив жінку

1.2т
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На Київщині поблизу станції "Березань" жінку насмерть збив швидкісний потяг. Тієї миті вона переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Повідомлення до правоохоронців надійшло 21 листопада, о 19-й годині, написала пресслужба поліції Київської області.

Загиблою виявилася місцева жителька 1955 року народження. Жінка отримала несумісні з життям травми.

На Київщині потяг насмерть збив жінку

На Київщині потяг насмерть збив жінку

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області 14 листопада на переїзді потяг збив 18-річну дівчину. Вона була в навушниках.

  • З'ясувалося, що загиблою була 18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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