У місті Біла Церква (Київської області), на вулиці Томилівська, спалахнула пожежа у дев'ятиповерховому будинку, під час якої загинула жінка.

НП трапилася у середу ввечері, 8 січня. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

На місці рятувальники встановили, що горіла квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Під час ліквідації вогню було виявлено тіло жінки 65-70 років.

На Київщині під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка ГУ ДСНС України у Київській області

Пожежу спершу локалізували, а згодом загасили. Причини загорання поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 січня під Києвом у селі Раківка згорів дачний будинок, у результаті чого загинули троє людей, які перебували всередині.

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