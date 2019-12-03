"М'яких хмаринок ангеликові!" Матір вбитого в Києві хлопчика розчулила мережу

Матір вбитого в Києві 1 грудня трирічного хлопчика Олександра, Інна Соболєва, розчулила мережу дописом про сина та його фото. Користувачі висловили співчуття родині.

Дитина загинула під час обстрілу автомобіля його батька, депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Допис зі світлмною жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Вбили нелюди вчора (1 грудня. – Ред.) мого синочка-ангелика, Сашеньку... Помоліться за нього... І бережіть свої сім‘ї..." – написала Соболєва.

Загиблий у Києві трирічний хлопчик Facebook Інни Соболєвої

Менш ніж за добу допис назбирав приблизно 430 коментарів та 370 репостів. Користувачі мережі висловили співчуття щодо гибелі дитини.

"Яке неймовірно страшне горе!!! Світлого небесного царства дитинці та сил вашій родині", "Найщиріші співчуття! Немає сил, щоб передати біль. Молюся за вашого синочка!", "Прийміть щирі співчуття. Душа болить. Молімося за вашого ангелика!", "М'яких хмаринок ангеликові, а вам, батьки, сили витримати це величезне горе", "Просто немає слів... Лише сльози... Горе страшенне... Прийміть мої співчуття..." – написали вони.

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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