"М'яких хмаринок ангеликові!" Матір вбитого в Києві хлопчика розчулила мережу

Матір вбитого в Києві 1 грудня трирічного хлопчика Олександра, Інна Соболєва, розчулила мережу дописом про сина та його фото. Користувачі висловили співчуття родині.
Дитина загинула під час обстрілу автомобіля його батька, депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Допис зі світлмною жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Вбили нелюди вчора (1 грудня. – Ред.) мого синочка-ангелика, Сашеньку... Помоліться за нього... І бережіть свої сім‘ї..." – написала Соболєва.
Загиблий у Києві трирічний хлопчик
Facebook Інни Соболєвої
Менш ніж за добу допис назбирав приблизно 430 коментарів та 370 репостів. Користувачі мережі висловили співчуття щодо гибелі дитини.
"Яке неймовірно страшне горе!!! Світлого небесного царства дитинці та сил вашій родині", "Найщиріші співчуття! Немає сил, щоб передати біль. Молюся за вашого синочка!", "Прийміть щирі співчуття. Душа болить. Молімося за вашого ангелика!", "М'яких хмаринок ангеликові, а вам, батьки, сили витримати це величезне горе", "Просто немає слів... Лише сльози... Горе страшенне... Прийміть мої співчуття..." – написали вони.
Коментарі користувачів
Скриншот
Коментарі користувачів
Скриншот
Коментарі користувачів
Скриншот
Коментарі користувачів
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спершу вважалося), а з будинку.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгенія Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".